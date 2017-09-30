ОСТАННІ НОВИНИ

Поліцейські розшукують горе-водія, який насмерть збив пішохода і втік з місця ДТП

Юлія Шпак

|

На Дрогобиччині під колесами автомобіля загинув пішохід. Працівники поліції встановлюють особу зловмисника, який після скоєння ДТП втік з місця події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Дрогобицький відділ поліції 29 вересня надійшла інформація про те, що в період часу з 00.00 до 00.30 водій невстановленого автомобіля у селищі Підбуж здійснив наїзд на чоловіка.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 43-річний житель Тернопільщини загинув, отримавши тяжкі тілесні ушкодження (травматичний розрив ниркової артерії, гостра крововтрата).

Поліція встановлює обставини ДТП, місцезнаходження транспортного засобу та особу зловмисника, який втік з місця події.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Вчинення цього правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Якщо хтось став свідком цієї дорожньо-транспортної пригоди або володіє інформацією про неї, просимо зателефонувати на оперативну лінію «102».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів