ОСТАННІ НОВИНИ

Патрульні провели перевірку на львівському АТП: на маршрути не дозволили випустити чотири автобуси

Юлія Шпак

|

Патрульні провели перевірку на одному з львівських АТП. Чотири транспортні засоби були повернені на територію АТП для усунення неполадок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Сьогодні перед початком роботи громадського транспорту, екіпаж патрульної поліції приїхав до одного з автотранспортних підприємств та промоніторив процес випуску автобусів на лінію. Основною метою було недопущення до руху транспортних засобів з технічними несправностями, адже, перш за все, це безпека пасажирів.

Чотири транспортні засоби патрульні повернули на територію АТП для усунення неполадок. У всіх випадках це були несправні світлові прилади. Патрульні все частіше будуть проводити такі перевірки для забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів