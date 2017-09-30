Патрульні провели перевірку на львівському АТП: на маршрути не дозволили випустити чотири автобуси

Патрульні провели перевірку на одному з львівських АТП. Чотири транспортні засоби були повернені на територію АТП для усунення неполадок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Сьогодні перед початком роботи громадського транспорту, екіпаж патрульної поліції приїхав до одного з автотранспортних підприємств та промоніторив процес випуску автобусів на лінію. Основною метою було недопущення до руху транспортних засобів з технічними несправностями, адже, перш за все, це безпека пасажирів.

Чотири транспортні засоби патрульні повернули на територію АТП для усунення неполадок. У всіх випадках це були несправні світлові прилади. Патрульні все частіше будуть проводити такі перевірки для забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху.