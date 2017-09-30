ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині судитимуть зловмисника, який жорстоко побив чоловіка на автозаправці

Юлія Шпак

|

В Червонограді судитимуть зловмисника, який побив чоловіка на автозаправці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Червоноградський відділ поліції надійшла інформація про те, що до місцевої лікарні доставлений чоловік з тілесними ушкодженнями. Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні забої грудної клітки, коліна та шиї.

Як з’ясували правоохоронці, чоловік був травмований 31 липня на одній із АЗС міста. Між потерпілим та  36-річним жителем  Червонограда виник безпричинний конфлікт, внаслідок якого чоловікові були заподіяні тілесні  ушкодження.

Зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Вчинення цього злочину карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів