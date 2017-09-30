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На Личаківському кладовищі помолились за Героїв АТО та Небесної Сотні

Юлія Шпак

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Сьогодні, 30 вересня, на полі почесних поховань № 76 на Личаківському цвинтарі відбулась поминальна молитва за загиблими Героями АТО та Небесної сотні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

До спільної молитви за Героїв долучились мешканці області,  представники влади та громадськості. Очолив поминальні заходи настоятель гарнізонного храму св. Петра і Павла отець Степан Сус.

Нагадаємо, що з благословення владики Ігоря, Архиєпископа і Митрополита Львівського УГКЦ, кожної останньої суботи місяця об 11.00 год. на Личаківському кладовищі, на місці поховання Героїв АТО та Небесної сотні, капелани Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла служать панахиду.

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