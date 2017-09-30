ОСТАННІ НОВИНИ

Доба у зоні АТО: ворог поранив чотирьох українських військових

Вероніка Рой

|

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, четверо українських військових отримали поранення. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Вчора окупанти здійснили по одному мінометному обстрілу у Новотошківському та Кримському. Ці порушення режиму тиші припали на часовий проміжок між 20 та 21 годинами.

Донецький напрямок

Минулої доби тут різко загострилась ситуація. З 5 до майже 9 ранку російсько-окупаційні війська вели інтенсивний вогонь з важкого озброєння по позиціях українських військових на ділянці фронту Авдіївка – позиція «Шахта Бутовка». В обох місцях ворог застосовував міномети, а поблизу Авдіївці також вів вогонь з танків. Кількість снарядів, випущених під час цієї збройної провокації, наблизилась до позначки «80». Українські військові оперативно зреагували на загострення ситуації та відкрили вогонь у відповідь у співмірному обсязі, в тому числі з бронетехніки.

Ще по одній збройній провокації з легкого озброєння вчора відбулося в Кам’янці та Пісках.

Вчора на Донецькому напрямку відбулося 5 збройних провокацій, зокрема 2 – з важкого озброєння.

Маріупольський напрямок

Традиційно більшість обстрілів припали на південні приморські рубежі. У Березовому бойовики провели обстріл з гранатометів різних систем та кулеметів, який тривав більше години. У Водяному окупанти провели 4 обстріли, одних з яких був мінометним. По два обстріли з легкого озброєння було зафіксовано в Павлополі та Талаківці.

Вчора на Маріупольському напрямку сталося 9 обстрілів, зокрема 1 – з важкого.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів