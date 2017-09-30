Доба у зоні АТО: ворог поранив чотирьох українських військових

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, четверо українських військових отримали поранення. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Вчора окупанти здійснили по одному мінометному обстрілу у Новотошківському та Кримському. Ці порушення режиму тиші припали на часовий проміжок між 20 та 21 годинами.

Донецький напрямок

Минулої доби тут різко загострилась ситуація. З 5 до майже 9 ранку російсько-окупаційні війська вели інтенсивний вогонь з важкого озброєння по позиціях українських військових на ділянці фронту Авдіївка – позиція «Шахта Бутовка». В обох місцях ворог застосовував міномети, а поблизу Авдіївці також вів вогонь з танків. Кількість снарядів, випущених під час цієї збройної провокації, наблизилась до позначки «80». Українські військові оперативно зреагували на загострення ситуації та відкрили вогонь у відповідь у співмірному обсязі, в тому числі з бронетехніки.

Ще по одній збройній провокації з легкого озброєння вчора відбулося в Кам’янці та Пісках.

Вчора на Донецькому напрямку відбулося 5 збройних провокацій, зокрема 2 – з важкого озброєння.

Маріупольський напрямок

Традиційно більшість обстрілів припали на південні приморські рубежі. У Березовому бойовики провели обстріл з гранатометів різних систем та кулеметів, який тривав більше години. У Водяному окупанти провели 4 обстріли, одних з яких був мінометним. По два обстріли з легкого озброєння було зафіксовано в Павлополі та Талаківці.

Вчора на Маріупольському напрямку сталося 9 обстрілів, зокрема 1 – з важкого.