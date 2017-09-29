Загроза виникнення терористичних актів: як львів'янам уникнути небезпеки

З огляду на суспільно-політичну ситуацію, яка склалася в державі, а також у зв’язку з агресивними діями Росії, загроза терористичних актів і надалі залишається особливо актуальною. Отож, в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР підготували львів’янам спеціальні рекомендації щодо дій у разі отримання інформації з погрозою скоєння терористичного акту.

«Організатором акцій диверсійного тероризму часто виступають секретні служби іншої держави. Диверсійні терористичні групи опираються часто на «п’яту колону» в державі, та здійснюють провокаційні дії. В нашому місті також є передумови до вчинення злочинів терористичної спрямованості. Зокрема, є тенденція до зростання потоків нелегальної міграції, кількості спроб прихованого ввезення вогнепальної зброї, боєприпасів та наркотичних речовин. Величезна кількість зброї та боєприпасів потрапляє із зони проведення АТО», – кажуть в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

В місті доволі часто проводяться культурні, спортивні та інші масові заходи, що передбачають скупчення великої кількості людей. З метою запобігання негативних наслідків під час масових акцій, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради рекомендує мешканцям та гостям міста проявляти пильність та подає певні рекомендації.

Рекомендації щодо дій населення в разі отримання інформації про погрозу вчинений терористичного акту.

Порядок прийому анонімних телефонних повідомлень, що містять ознаки терористичного характеру.

На сьогоднішній день телефон є одним із основних каналів отримання інформації про закладені вибухові пристрої, захоплення заручників, вимагання, шантаж тощо. Не залишайте без уваги ні одного такого повідомлення. Про усі вищезазначені випадки необхідно негайно повідомити органи міліції за тел. 102, чергового Управління СБУ у Львівській області за телефонами №№ (032) 298-66-22, (032) 261-61-43.

Під час прийому анонімного телефонного) повідомлення, що містять ознаки терористичного характеру дотримуйтесь наступних рекомендацій:

– намагайтеся дослівно запам’ятати розмову та зафіксувати її на папері;

– у процесі розмови відмітьте стать, вік особи, що телефонує та особливості його (її) мови:

– голос (гучний або тихий, низький або високий),

– темп мови (швидкий або повільний), вимова (чітка, із заїканням, перекручена, шепелява, з акцентом або діалектом),

– манера мови (розв’язана, із знущанням, з нецензурними виразами);

– обов’язково відмітьте звуковий фон (шум авто- або залізничного транспорту, звук теле- або радіоапаратури, інші голоси тощо);

– відмітьте характер дзвінка – міський або міжміський;

– обов’язково зафіксуйте точний час початку розмову та її тривалість;

– у будь-якому випадку намагайтесь під час розмови отримати відповіді на наступні запитання:

– куди, кому і за яким телефоном дзвонить особа;

– які конкретні вимоги висуває; висуває вимоги вона особисто або виступає в ролі посередника чи представляє якусь організацію;

– на яких умовах вона готова відмовитись від своїх намірів; як і коли можна з нею зв’язатись; кому можна повідомити або передати суть дзвінка;

– намагайтесь добитись від особи, що телефонує максимально можливого проміжку часу для прийняття рішення вами та вашим керівництвом;

– при можливості у процесі розмови повідомте про неї керівництво об’єкту або негайно після його закінчення;

– без нагальної потреби не розповсюджуйте інформацію про факт розмови та її зміст;

– при наявності автоматичного визначника номера обов’язково запишіть номер телефонна у журнал прийому повідомлень, що виключить можливість його випадкової втрати.

При використанні звукозаписуючої апаратури відразу вийміть касету (диск) із записом розмови та прийміть міри до її збереження, обов’язково на її місце встановіть нову касету (диск).

Правила поводження з анонімними листами, що містять погрози терористичного характеру.

При отриманні такого документу – поводьтесь з ним максимально обережно. По можливості, помістіть його у чистий поліетиленовий пакет (файл) та зберігайте в окремій твердій папці. Постарайтесь не лишати на ньому відбитки своїх пальців. Якщо документ надійшов у конверті – його відкриття проводиться тільки з лівої або правої сторони, при цьому кромки конверта обережно обрізаються ножицями. Зберігайте усе: сам документ з текстом, будь-які вкладення, конверт і упаковку. Не розширюйте коло осіб, яким відомо про факт отримання та зміст анонімного документу. Анонімні матеріали, що містять погрози терористичного характеру направляються на адресу місцевих органів СБ України разом із супровідним листом, в якому вказується конкретні ознаки анонімних матеріалів (вид, кількість, яким способом і на чому вони виконані, з яких слів починається та якими закінчується текст, наявність підпису тощо), а також обставини, пов’язані з їх розповсюдженням, виявленням або отриманням. Анонімні документи не повинні підшиватись, склеюватись, на них забороняється робити надписи, підкреслювати або обводити окремі місця в тексті, писати резолюції або вказівки та згибати їх. При виконанні резолюцій та інших надписів на супровідних документах не повинно залишатись відтисків тексту на анонімних матеріалах.

Реєстраційний штамп проставляється тільки на супровідних листах і заявах громадян, які передали анонімні матеріали в інстанції.

При отриманні анонімних матеріалів, що містять погрози терористичного характеру за допомогою SMS – повідомлень або через Інтернет текст повідомлення обов’язково зберігається та про факт погроз повідомляються місцеві органи СБ України.

Рекомендації щодо дій населення в разі виявлення підозрілих предметів, які можуть бути використані для вчинення терористичного акту.

У разі виявлення підозрілого предмета, схожого на вибуховий пристрій, рекомендується:

– не торкатися до виявленого підозрілого предмета, не підходити й не пересувати його;

– утримуватися від куріння, використання засобів радіозв’язку, у тому числі й мобільного, поблизу даного предмета, не робити самостійних дій із підозрілими предметами;

– за можливістю забезпечити охорону підозрілого предмета й небезпечної іони (під час охорони підозрілого предмета знаходитися за захисними спорудами чи предметами, вести спостереження);

– спробувати повідомити про виявлення підозрілого предмета інших осіб, які знаходяться поруч, забезпечити їх евакуацію з території, що прилягає до небезпечної зони;

– повідомити про небезпечну знахідку будь-який орган місцевої влади,

– чергові служби правоохоронних органів з наданням інформації про характерні ознаки ймовірного вибухового пристрою, місце його розташування, час виявлення та особу, яка його виявила. Дочекатися прибуття на місце виявлення небезпечної знахідки фахівців-піротехніків;

– намагатися максимально запам’ятати зовнішність, одяг осіб, які залишили предмет, їхній транспорт та номерні знаки.

СУВОРО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

При виявленні підозрілого предмета самостійно проводити з ним будь-які дії (торкатися, нахиляти, переміщувати, підіймати та ін.)

Примітка: треба пам’ятати, що марна втрата часу при загрозі вибуху може призвести до людських жертв!

Характерними ознаками, що вказують на можливу наявність вибухового пристрою, можуть бути:

– виявлення в громадських місцях, транспорті валіз, пакетів, коробок та інших предметів, залишених без нагляду власників:

– отримання адресатом поштового відправлення, вміст якого чи відправник йому невідомі;

– наявність у предметів характерного вигляду штатних бойових припасів, учбово-імітаційних, сигнальних, освітлювальних, піротехнічних виробів чи їх елементів;

– наявність звуку працюючого годинникового механізму, що чути з предмета;

– наявність у предметі запаху бензину, гасу, розчинника, пально-мастильних матеріалів, хімічних матеріалів, тощо;

– наявність диму, що виходить з предмета;

– наявність у предмета елементів (деталей), що не відповідають його прямому призначенню;

– незвичайно велика маса предмета (наприклад, коробки з під цукерок, банки з під кави, книги, блокнота тощо);

– наклейки, наліпки, етикетки з підписами на поверхні кришок, коробок;

– нестандартний засіб виготовлення посилочної тари;

– наявність будь-якого додаткового контакту предмету з об’єктами навколишньої обстановки;

– наявність у дверях, вікнах яких-небудь сторонніх предметів: закріпленого дроту, ниток, важелів, шнурів тощо;

– наявність стороннього сміття, порушення ґрунту, покриття на газонах, тротуарах при відсутності пояснень щодо їх виникнення у відповідних служб;

– наявність у контрольованих зонах залишеного власниками більше 5-ти хвилин транспорту;

– наявність у контрольованій зоні сторонніх чи нічийних приладів, механізмів, тимчасових споруд, будівельних матеріалів і конструкцій тощо;

– порушення вимог паркування автотранспортних засобів в контрольованих зонах;

– намагання особи з предметом у руках чи в специфічному одязі, який дає змогу приховувати на тілі ВП, за будь-яких обставин безпосередньо наблизитися до об’єкту охорони чи маршруту його пересування.