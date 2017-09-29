За порядком у всіх львівських трамваях і тролейбусах слідкує шість контролерів

У ЛКП «Львівелектротранс» працює шість контролерів, ще 10 працівників бракує. Про це сьогодні, 29 вересня, під час брифінгу повідомив керівник ЛКП «Львівелектротранс» Михайло Сидорович, передає кореспондент Львівського порталу.

« У нас сьогодні працює штатних шість контролерів. Запрошую бажаючих приймати участь в контролі на роботу. Нам потрібно до 10 наших контролерів. Є ще контролери, які працюють від ГО «Патріот», – зазначив М. Сидорович.

«Крім того ми зараз ще залучаємо наших добровольців – працівників, які мають жетон контролера у вільний від роботи час здійснювати контроль», – додав він.

За даними керівника “електротрансу”, щороку через “зайців” львівський електротраснпорт недоотримує 30-40 млн грн.