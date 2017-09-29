ОСТАННІ НОВИНИ

За порядком у всіх львівських трамваях і тролейбусах слідкує шість контролерів

Катерина Родак

|

У ЛКП «Львівелектротранс» працює шість контролерів, ще 10 працівників бракує. Про це сьогодні, 29 вересня, під час брифінгу повідомив керівник ЛКП «Львівелектротранс» Михайло Сидорович, передає кореспондент Львівського порталу.

« У нас сьогодні працює штатних шість контролерів. Запрошую бажаючих приймати участь в контролі на роботу. Нам потрібно до 10 наших контролерів. Є ще контролери, які працюють від ГО «Патріот», – зазначив М. Сидорович.

«Крім того ми зараз ще залучаємо наших добровольців – працівників, які мають жетон контролера у вільний від роботи час здійснювати контроль», – додав він.

За даними керівника “електротрансу”, щороку через “зайців” львівський електротраснпорт недоотримує 30-40 млн грн.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів