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Водіям нагадують: з 1 жовтня потрібно вмикати фари за містом

Соломія Григор'єва

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Усім автомобілістам слід бути уважними і на заміських дорогах необхідно з 1 жовтня вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Невиконання норми загрожує кермувальникам штрафом. Про це Львівському порталу повідомила прес-служба Львівської ОДА.

Відповідно до пункту 9.8 Правил дорожнього руху, з 1 жовтня по 1 травня це положення є обов’язковим для виконання і покликане підвищити безпеку дорожнього руху на затемнених ділянках дороги як в світлий час доби, так і в темний.

Саме в зазначений період, у зв’язку із скороченням світлового дня і погодними умовами виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху.

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