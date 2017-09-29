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Внаслідок пожежі у вагончику двоє чоловіків потрапило до лікарні

Олександр Косик

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У Жовківському районі внаслідок пожежі у вагончику отримали опіки 2 людини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Вчора, 28 вересня, о 10:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що о 8:46 у селі Руда Крехівська Жовківського району виникла пожежа у вагончику.

Як наслідок, вогнем знищено матрац, пошкоджено стелю. Під час пожежі отримали термічні опіки дві людини: власник – термічні опіки тіла ІІ-ІІІ ступеня та чоловік, 1959 року народження – опіки обличчя і кистей рук. Потерпілі госпіталізовані в Жовківську центральну районну лікарню.

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