Віри, Надії і Любові у Львові: розклад богослужінь у храмах міста

У Львові є два храми, освячені в честь святих мучениць Віри, Надії і Любові та їх матері Софії, пам’ять яких християни східного обряду вшановують 30 вересня.

Розпорядок святкових богослужінь:

– Храм Святої Софії (вул. І. Франка, 121а), УГКЦ. Святкове богослужіння у неділю, 1 жовтня, о 12.00 год.

– Храм Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії (Ріг вул. Миколайчука та Пилипа Орлика), УГКЦ. Святкове богослужіння у суботу, 30 вересня, об 11.00 год.

Львівська міська рада вітає усіх парафіян та настоятелів з храмовим святом!

Довідка

Софія була вдовою з Риму, яка жила за часів римського імператора Адріана, язичника. Вона ревно молилась, бажала служити Богові постом, милостинею і навчала так чинити своїх дітей. За свою ревну християнську віру усі її три доньки були жорстоко закатовані на очах у матері, а сама вона через три дні по їх смерті також відійшла до Господа.

Фото: osoblyva.com