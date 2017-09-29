В Україні одні із найгірших доріг у світі

Україна опинилася в кінці рейтингу якості дорожнього покриття. Минулорічні здобутки України допомогли посісти лише 137-е місце зі 144 країн світу. Про це йдеться в даних щорічного рейтингу Всесвітнього економічного форуму, передає Liga.net.

Як повідомляється, 97% українських автодоріг потребують оновлення.

Як відомо, цього року планують відремонтувати близько 2000 км доріг – удвічі більше, ніж у 2016 році і на рівні 2011 року, коли Україна проводила масштабне будівництво, готуючись до проведення Євро-2012.

Якщо тенденція матиме продовження, в 2018 році може оновитися рекорд за масштабами будівництва за всю історію незалежної України.

Всього в Україні 170 тис км доріг: 50 тис км – дороги державного значення, 120 тис – місцевого. За ремонт перших відповідає Укравтодор, другі в веденні місцевої влади. До їх фінансування Укравтодор відношення не має.

Основні витрати Укравтодору йдуть на фінансування дрібного (ямкового), середнього і капітального ремонту, виплату кредитів і боргів минулих років, зміст і безпеку на дорогах.

Нагадаємо, у проекті бюджету на наступний рік передбачено 40 мільярдів гривень на ремонт і будівництво доріг.

Економічна правда