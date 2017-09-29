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Українські письменники можуть виграти грант на 45 тисяч доларів

Катерина Родак

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Центр з вивчення американського досвіду приймає заявки на отримання грантів від письменників та дослідників, які працюють над книгою, присвяченій американській культурі або історії. Про це повідомили у Львівській ОДА.

Тривалість стажування: 9 місяців.

Грант покриває такі категорії:
• 45 000 доларів;
• медичного страхування;
• коштів на купівлю літератури.

Відібрані кандидати будуть мати змогу провести семінарські заняття для студентів бакалаврату Вашингтонського коледжу та виступити з публічною лекцією, присвяченій тематиці дослідження.

Вимоги:
• мати певні напрацювання для книги;
• наявність попередніх публікацій;
• тематика має стосуватися американської революції та формування американської нації.

Заявки необхідно надіслати на електронну адресу: pplications_starrcenter@washcoll.edu.

Кінцевий термін подання заявок: 1 листопада 2017 року.

Детальніше про програму можна дізнатись за посиланням.

 

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