Українські письменники можуть виграти грант на 45 тисяч доларів

Центр з вивчення американського досвіду приймає заявки на отримання грантів від письменників та дослідників, які працюють над книгою, присвяченій американській культурі або історії. Про це повідомили у Львівській ОДА.

Тривалість стажування: 9 місяців.

Грант покриває такі категорії:

• 45 000 доларів;

• медичного страхування;

• коштів на купівлю літератури.

Відібрані кандидати будуть мати змогу провести семінарські заняття для студентів бакалаврату Вашингтонського коледжу та виступити з публічною лекцією, присвяченій тематиці дослідження.

Вимоги:

• мати певні напрацювання для книги;

• наявність попередніх публікацій;

• тематика має стосуватися американської революції та формування американської нації.

Заявки необхідно надіслати на електронну адресу: pplications_starrcenter@washcoll.edu.

Кінцевий термін подання заявок: 1 листопада 2017 року.

Детальніше про програму можна дізнатись за посиланням.