Українські письменники можуть виграти грант на 45 тисяч доларів

Центр з вивчення американського досвіду приймає заявки на отримання грантів від письменників та дослідників, які працюють над книгою, присвяченій американській культурі або історії. Про це повідомили у Львівській ОДА.
Тривалість стажування: 9 місяців.
Грант покриває такі категорії:
• 45 000 доларів;
• медичного страхування;
• коштів на купівлю літератури.
Відібрані кандидати будуть мати змогу провести семінарські заняття для студентів бакалаврату Вашингтонського коледжу та виступити з публічною лекцією, присвяченій тематиці дослідження.
Вимоги:
• мати певні напрацювання для книги;
• наявність попередніх публікацій;
• тематика має стосуватися американської революції та формування американської нації.
Заявки необхідно надіслати на електронну адресу: pplications_starrcenter@washcoll.edu.
Кінцевий термін подання заявок: 1 листопада 2017 року.
Детальніше про програму можна дізнатись за посиланням.
Катерина Родак