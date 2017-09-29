У Львові значно збільшили виплати багатодітним сім’ям та інвалідам

У Львові збільшили соціальні виплати для мешканців, частина з сум яких не переглядалась більше 7 років. Відповідне рішення сьогодні, 29 вересня, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Рішенням виконкому передбачено:

– Збільшення щорічної виплати сім’ям, де одночасно народилося троє і більше дітей. Сьогодні така виплата становить 1000 грн. З січня 2018 збільшиться розмір виплат до трьох тисяч гривень. У Львові є сім сімей, в яких одночасно народились троє і більше дітей.

– Надання допомоги малозабезпеченим сім’ям, які мають шестеро і більше дітей на утриманні. Сьогодні їм раз на рік виплачується допомога у розмірі 7 тисяч гривень. У 2018 році їм будуть платити вже 10 тисяч гривень. Таких сімей у Львові є 78 і їх кількість щорічно зменшується.

– Доплата інвалідам 1-ї групи загального захворювання, які не мають права на пенсію. Сьогодні такі люди отримують від міста 50 грн щомісячно. З 2018 року матимуть 500 гривень на місяць.

– Одноразова матеріальна допомога багатодітним сім’ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей. Сьогодні отримують раз на рік 1000 гривень, наступного отримуватимуть 5 тисяч гривень.

– Компенсанція вартості путівки особі, яка супроводжує інваліда 1-ї групи з числа осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Сьогодні, на державному рівні не передбачено надання додаткової путівки супроводжуючій особі. Сьогодні у Львові є три особи, що звертаються за такими виплатами. У 2017 році розмір компенсації становив 2500 грн. Сьогодні його збільшили до 5 тисяч гривень.

За даними управління соціального захисту ЛМР, підвищення сум соціальних виплат дасть додаткове навантаження на бюджет у розмірі 2,4 млн грн.