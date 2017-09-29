ОСТАННІ НОВИНИ

У «Краковці» затримали розшукуваного за злочин молодика

Соломія Григор'єва

|

Прикордонники відділу «Краковець» у пункті пропуску затримали мешканця Хмельниччини, який перебуває у розшуку за вчинення крадіжки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

Сьогодні, 29 вересня, під час оформлення пасажирів автобусу, що прямував із Польщі в Україну, спрацювала база даних прикордонної служби відносно чоловіка, громадянина України 1995 року народження. Прикордонники з’ясували, що зазначена особа розшукується Нацполіцією України за вчинення злочину передбаченого статтею 185 ККУ «Крадіжка». Громадянина було затримано та невдовзі передано представникам слідчої групи відділення поліції. Зазначимо, що це вже друге впродовж тижня затримання розшукуваної особи прикордонниками Мостиського загону.

Крім того, вчора прикордонники відділу «Шегині» затримали мешканця Запорізької області, який намагався в обхід пункті пропуску незаконно дістатися сусідньої Польщі. Інформацію про невідомого отримав дільничний інспектор прикордонної служби від мешканців села, а самого чоловіка, громадянина України, 1965 р.н, без документів прикордонники наздогнали за кілометр від державного рубежу. За спробу незаконного перетинання державного кордону України  громадянина буде притягнено до адміністративної відповідальності, рішення прийматиме суд.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів