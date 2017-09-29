У «Краковці» затримали розшукуваного за злочин молодика

Прикордонники відділу «Краковець» у пункті пропуску затримали мешканця Хмельниччини, який перебуває у розшуку за вчинення крадіжки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

Сьогодні, 29 вересня, під час оформлення пасажирів автобусу, що прямував із Польщі в Україну, спрацювала база даних прикордонної служби відносно чоловіка, громадянина України 1995 року народження. Прикордонники з’ясували, що зазначена особа розшукується Нацполіцією України за вчинення злочину передбаченого статтею 185 ККУ «Крадіжка». Громадянина було затримано та невдовзі передано представникам слідчої групи відділення поліції. Зазначимо, що це вже друге впродовж тижня затримання розшукуваної особи прикордонниками Мостиського загону.

Крім того, вчора прикордонники відділу «Шегині» затримали мешканця Запорізької області, який намагався в обхід пункті пропуску незаконно дістатися сусідньої Польщі. Інформацію про невідомого отримав дільничний інспектор прикордонної служби від мешканців села, а самого чоловіка, громадянина України, 1965 р.н, без документів прикордонники наздогнали за кілометр від державного рубежу. За спробу незаконного перетинання державного кордону України громадянина буде притягнено до адміністративної відповідальності, рішення прийматиме суд.