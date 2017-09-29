Потужне зіткнення автівок на Львівщині: один із пасажирів помер у реанімації

Учора, 28 вересня, у Мостиському районі зіткнулись два легковика, внаслідок чого помер один із пасажирів.

Як повідомили Львівському порталу у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, о 17:14 год. на автодорозі між населеними пунктами с.Арламівська Воля та с.Соколя Мостиського району автомобіль”Пежо Експерт”, під керуванням 23-річного жителя с.Соколя, Мостиського району зіткнувся з автомобілем ВАЗ 2101 під керуванням 56-річного жителя м.Рудно.

Внаслідок зіткнення до Мостиської лікарні з травмами різного ступеня важкості було доставлено водія та 2-х пасажирів ВАЗ 2101.

65-річний пасажир автомобіля ВАЗ-2101 відотриманих травм помер у реанімаційному відділенні Мостиської КЦРЛ.