На сході загинуло двоє українських прикордонників

Учора у Луганській області загинули двоє прикордонників, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. За даними відомства, загиблі проходили службу у відділі прикордонної служби «Станично-Луганське». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

«Прикордонники підірвались на невідомому вибуховому пристрої під час несення служби неподалік населеного пункту Ільїнка, що за 1 км від кордону з Росією. Від отриманих поранень військовослужбовці загинули на місці», – йдеться у повідомленні.

Захищаючи рідну землю загинули старший прапорщик Дмитро Деде та старшина Сергій Гувір.

Обидва прикордонники родом з Одеської області. В районі проведення АТО службу несли з осені минулого року, а до цього обіймали посади в підрозділах Південного регіонального управління прикордонного відомства.

Внаслідок російської агресії синів втратили батьки, чоловіків дружини, а без батьків залишились маленькі діти.

Державна прикордонна служба України висловлює глибокі співчуття сім’ям загиблих прикордонників.

З метою об’єктивного вивчення всіх обставин цієї трагічної події поінформовано військову прокуратуру АТО, штаб АТО, Нацполіцію, СБУ та ОБСЄ.

В даний час оперативно-слідчою групою попередньо встановлено, що підрив прикордонного наряду відбувся на розтяжці, зокрема виявлені елементи детонатору, розтяжки, міни. Подію внесено в ЄРДР за ч. 3 ст. 258 ККУ (Терористичний акт). Подальші заходи тривають.