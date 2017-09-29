На Львівщині не розминулися «КамАЗ» та легковик: серед постраждалих є дитина

У Бродівському районі «КамАЗ» зіткнувся з легковиком. Внаслідок ДТП з тілесними ушкодженнями госпіталізовано 44-річну жінку та півторарічного хлопчика. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 28 вересня о 18.10 поблизу села Гаї у Бродівському районі.

Як встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля «КамАЗ» під керуванням 25-річного жителя Рівненської області з автомобілем «Форд Оріон», яким керував 47-річний мешканець Бродівського району. Внаслідок автопригоди із тілесними ушкодженнями госпіталізовано пасажирів «Форда», 44-річну жінку та півторарічного хлопчика.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.