Львівські синоптики розповіли, чого чекати від жовтня

У жовтні, за прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, з небезпечних погодних явищ характерними є заморозки в першій половині місяця, а також – тумани, пориви вітру, сильні дощі, в періоди похолодань – випадіння мокрого снігу, утворення нестійкого снігового покриву.

Очікувана середня місячна температура повітря на рівнині 8,5º тепла, в горах 7º тепла. Очікувана кількість опадів на рівнині 50 мм, в горах 74 мм.

За даними АМСЦ Львів, за останні 10 років нестійкий сніговий покрив у Львові утворювався найраніше 12 жовтня 2015 року, 14 – 18 жовтня 2009 року та 24 – 25, 27 жовтня 2003 року.

Середня місячна температура повітря змінювалась від 5,6° до 10,1° тепла. Місячні суми опадів коливались від 16,1 мм до 176,8 мм

Найхолоднішим був жовтень 2010 року з середньою місячною температурою повітря 5,6º тепла, а найтеплішим – жовтень 2013 р. з середньою місячною температурою повітря 10,1º тепла при нормі 8,1º.

Жовтень 2009 року з місячною кількістю опадів 143,1 мм (281% від норми) та жовтень 2016 р. – 176,8 мм (376 % від норми – найвологіший місяць з 1946 р.) виявились аномально вологими, а найсухішим був жовтень 2013 року з кількістю опадів 16,1 мм при нормі 47 мм (32% від норми).