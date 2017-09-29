ОСТАННІ НОВИНИ

Львівські синоптики розповіли, чого чекати від жовтня

Катерина Родак

|

У жовтні, за прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, з небезпечних погодних явищ характерними є заморозки в першій половині місяця, а також – тумани, пориви вітру, сильні дощі, в періоди похолодань – випадіння мокрого снігу, утворення нестійкого снігового покриву.

Очікувана середня місячна температура повітря на рівнині 8,5º тепла, в горах 7º тепла. Очікувана кількість опадів на рівнині  50 мм, в горах  74 мм.

За даними АМСЦ Львів, за останні 10 років нестійкий сніговий покрив у Львові утворювався найраніше 12 жовтня 2015 року, 14 – 18 жовтня 2009 року та 24 – 25, 27 жовтня 2003 року.

Середня місячна температура повітря змінювалась від 5,6° до 10,1° тепла. Місячні суми опадів коливались від 16,1 мм до 176,8 мм

Найхолоднішим був жовтень 2010 року з середньою місячною температурою повітря 5,6º тепла, а найтеплішим – жовтень 2013 р. з середньою місячною температурою повітря 10,1º тепла при нормі 8,1º.

Жовтень 2009 року з місячною кількістю опадів 143,1 мм (281% від норми) та жовтень 2016 р. – 176,8 мм (376 % від норми – найвологіший місяць з 1946 р.) виявились аномально вологими, а найсухішим був жовтень 2013 року з кількістю опадів 16,1 мм при нормі 47 мм (32% від норми).

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів