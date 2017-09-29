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Лілія Гриневич: «Вчителі справляють неймовірний вплив на розвиток нашої країни та суспільства»

Соломія Григор'єва

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Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич про День вчителя:

«Шановні колеги, щиро вітаємо усіх з Днем працівників освіти. Цього року це не звичайне свято, адже День вчителя напередодні старту реформи Нова українська школа. Зміни вимагають від наших педагогів більше сил, більше енергії для саморозвитку та навчання, але сподіваюся – дадуть більше задоволення від роботи і віддачі від дітей.

Сьогодні соціальний статус українського вчителя, на жаль, лишається низьким. Водночас, кожен з нас знає, яку важливу роль педагог відіграє в житті окремої людини та суспільства загалом. Давайте нагадаємо про це!

У цей день ми дякуємо усім українським освітянам за їхню важку, але важливу та надихаючу працю.

Професія педагога потребує сил, наснаги та постійного самовдосконалення. Вчителі справляють неймовірний вплив на розвиток нашої країни та суспільства загалом. Ми вдячні за вашу працю і будемо й надалі боротися, аби соціальний статус педагогічного працівника став саме таким, на який ви заслуговуєте».

Джерело: Facebook, МОН

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