Для людей похилого віку у Львові влаштували фестиваль «Золоті Роки»

Із 28 вересня до 2 жовтня 2017 р. вперше у Львові до Дня людей похилого віку пройде фестиваль «Золоті Роки 2017». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Проводиться безліч фестивалів, конкурсів, безліч заходів для молоді, для дітей. Але чомусь менше уваги приділяється людям похилого віку. Мені приємно, що є люди, які взялися за цю тему і її розвивають. Ми разом співпрацюємо вже другий рік і, на мою думку, ГО «Золоті Роки» проводить дуже важливий фестиваль»,- зазначила Оксана Кулик, в. о. начальника управління культури ЛМР.

«Фестиваль можливостей людей поважного віку, на мою думку, подвійне свято, тому що це можливість продемонструвати людям 55+ своє здоров’я, свої культурні та мистецькі можливості і показати, що буває, коли обираєш активний спосіб життя на другу половину свого життя. Мені приємно, що такий потужний захід проходить у Львові, що Львівська міська рада так активно підтримує його. Сьогодні Львів – столиця пасіонату, людей, які не можуть не змінювати своє українське середовище»,- зазначила Олена Рассказова, кандидат педагогічних наук, доцент, андрогог.

«Люди поважного віку – це наша історія, яка передавалася з вуст в уста з діда-прадіда. Фестиваль об’єднає однодумців «золотого віку», які продемонструють свої творчі можливості. Участь у фестивалі візьмуть творчі колективи з Білої Церкви, Дніпра та Дніпропетрівщини, Житомира, Івано-Франківська, Києва, Кропивницького, Миколаєва, Мелітополя, Одеси, Сум, Хмельницького, Львова та Львівщини. Ми чекаємо 180 гостей в тому числі з м. Мінська (Білорусь), м. Міхаловци (Словаччина) та м. Варна (Болгарія). В рамках фестивалю проводитимуться зустрічі для налагодження співпраці відродження спадщини, українських та слов’янських традицій.

В рамках фестивалю «Золоті Роки 2017» пройдуть і робочі зустрічі. 2 жовтня представники делегацій продовжать роботу над формуванням української моделі неформальної освіти людей поважного віку в Україні. Об’єднавши ідеї, цілі, дії ми зробимо поважних львів’ян щасливими та потрібними! Захід пройде під гаслом «Життя прекрасне!» – розповіла організатор фестивалю, керівник ГО «Золоті Роки» Людмила Гришко.

У фестивалі візьмуть участь 180 гостей – представники творчих колективів з 14-ти міст України, а також з Білорусі, Словаччини та Болгарії.

ПРОГРАМА

28 вересня 2017 р. четвер 13.00- 15.00 Зустріч учасників фестивалю у філії № 17 ЦБС для дорослих м.Львова до 65-річниці бібліотеки по вул. Городоцькій, 285 «Місточки співпраці Мелітополь –Львів» 29 вересня 2017 р. п’ятниця 11.30-12.00- Прес–конференція 13.00 –14.00 Презентація проекту «Священний вітер «Духова єдність земель і поколінь України. Символи та знаки»- модератор Микола Грибок. (м.Львів) (вул. Мулярська, 2а (Медіатека) 14.00- 14.15 Презентація Білоруського досвіду- модератор Оксана Борісевіч м. Мінськ (Белорусь) вул. Мулярська, 2а (Медіатека) Скайп-міст з Хорватією та Македонією. 14.30–16.30 Панельна дискусія «Життя прекрасне. Золоті роки. Інструменти довголіття» – модератор Олена Рассказова (м. Суми) (вул.Мулярська, 2а (Медіатека) 30 вересня 2017 р. субота 14.00 –Урочисте відкриття фестивалю (Парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького літня сцена, вул. Болгарська, 4) 14.15– Парад країн учасниць фестивалю. Представлення делегацій 15.00– Спільне фото 15.00-17.00 – Виступ творчих колективів Білорусі, Болгарії, Польщі, Словаччини та України. (Парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького літня сцена, вул. Болгарська, 4) 1 жовтня 2017 р. неділя 14.00 – Виступи конкурсантів (Парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького літня сцена, вул. Болгарська, 4) 16.30 – виступ дитячого колективу «Промінці» м. Львів 17.00 – Нагородження учасників фестивалю. Гала-концерт. (Парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького літня сцена, вул. Болгарська, 4) 2 жовтня 2017 р. понеділок 11.00 –13.00 «Золоті роки: інструменти довголіття» від Оксани Слінько (вул. Мулярська, 2а) 12.00-13.00- Робоча зустріч представників делегацій. «Формування української моделі неформальної освіти для людей поважного віку в Україні. (пл. Ринок, 1, каб. 230) 15.00 – 17.00 «Золоті роки: інструменти довголіття» від Ігоря Папуші (просп. Шевченка, 13)

Фото: 24tv.ua