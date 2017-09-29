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Дітей загиблих бійців АТО у Львові безкоштовно вчитимуть плаванню

Катерина Родак

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Працівники відділу соціальної роботи Сихівського району Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді організовують для дітей, віком від 6 до 16 років, батьки яких загинули в АТО, заняття з навчання плаванню. Про це інформують у прес-службі Львівської мерії.

Програма з оздоровлення дітей стартує 2 жовтня у Центрі водного відпочинку «Дельфін» (вул. Трильовського, 12а).

Як розповідають у відділі соціальної роботи Сихівського району Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, одним із головних чинників, що негативно впливають на здоров’я дітей, є недостатня рухова активність. Тому Сихівський відділ у 2017 році започаткував проект «Здоровим бути модно». Мета заходу – в короткий термін навчити дітей плавати, адже саме плавання є найбільш цікавим і корисним для здоров’я заняттям.

«Ми ще з початкових класів знаємо, наскільки важливо піклуватись про своє здоров’я. Проте як часто ми витрачаємо цей дарунок марно, бездумно, забуваючи, що втратити здоров’я легко, а ось повернути його дуже складно», – зазначає Надія Бодревич, начальник відділу соціальної роботи Сихівського району Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Зі слів організаторів, Центр водного відпочинку «Дельфін» – це насамперед центр сімейного відпочинку, який має велику кількість різноманітних програм для дітей та молоді.

 

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