Благодійні внески від батьків львівських школярів спрямовуватимуть на спеціальний рахунок

Управління освіти Львівської міської ради підписало наказ про заборону обігу готівкових коштів у навчальних закладах міста. Проте освітяни і батьківські комітети, які бажають допомогти роботі школи фінансово, можуть перераховувати кошти на спеціальний рахунок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Такий наказ управління освіти видавало вже декілька разів, де заборонено обіг готівкових коштів. Це стосується не тільки працівників навчальних закладів, а також і батьківських комітетів. Абсолютно логічним і правильним буде, коли люди, які бажають долучитися благодійними коштами до роботи школи, будуть перераховувати ці кошти на спеціальний рахунок, який має кожен навчальний заклад нашого міста. Інформацію про спецрахунок можна отримати на сайті управління освіти. Якщо ці кошти є на потреби якогось певного класу чи певної групи, то про це потрібно зазначити, і ці кошти будуть призначені для використання тільки їм», – зазначила начальник управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик.

З її слів, це зроблено для того, щоб позбутися корупції і незаконного обігу готівкових коштів у навчальних закладах. Відповідальність за кошти, які надходять на рахунок навчального закладу, безпосередньо є керівник цього закладу.