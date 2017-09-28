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ЄС обурене судилищем над Ільмі Умеровим в окупованому Криму

Андрій Котенський

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Європейський Союз не визнає незаконну анексію Кримського півострову Російською Федерацією. Тому ЄС не визнає й так званий «суд» у Криму на якому засудили кримськотатарського лідера та заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова, до двох років ув’язнення. Про це Львівському порталу повідомив речник представництва Єврокомісії в Україні Давід Стулік.

Ільмі Умеров. Фото Крим.Реалії

«Засудження Умерова є серйозним порушенням його прав. Це ще один приклад переслідувань кримськотатарського народу. Це ще один чіткий приклад серйозного погіршення ситуації з правами людини на Кримському півострові», – йдеться у заяві ЄС.

Європейський Союз й надалі підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.

«Умерова засудили за публічне висловлення незгоди з незаконною анексією Кримського півострова за статтею 280.1 Кримінального кодексу Росії – «публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії». Цей вирок є порушенням міжнародного гуманітарного права. Європейський Союз закликає відмінити його.

Європейський Союз й надалі підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. Ми вкотре закликаємо негайно звільнити всіх громадян України, кого незаконно затримано на Кримському півострові та в Росії», – йдеться у повідомленні.

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