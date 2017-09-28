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Вночі у Львові будуть заморозки, а завтра до+17

Єва Корнійчук

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За прогнозом львівських синоптиків, завтра, 29 вересня, у Львові очікуються вночі та вранці на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки 0 – 4°. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень поривчастий. Температура повітря вночі 1 – 3° тепла, вдень 15 – 17° тепла.

На наступні 2 доби – 30 вересня – 1 жовтня очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки 0 – 4°, вдень 30 вересня 13 – 18° тепла, 1 жовтня вдень 15 – 20° тепла.

 

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