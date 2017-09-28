У Львові зловмисник видурив у жінки майже 100 тисяч «на будівельні матеріали»

У Львові зловмисник ошукав жінку, якій ремонтував квартиру. «Майстер» зняв майже 99 000 гривень з банківської картки клієнтки, яку вона передала йому для розрахунків за придбані будматеріали. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Личаківський відділ поліції 27 вересня звернулася 58-річна львів’янка. Вона повідомила, що в середині липня передала свою банківську картку майстрові, який виконував у її квартирі ремонтні роботи. Чоловік мав використовувати цю картку для оплати матеріалів. Натомість він зняв усі кошти, що були на рахунку, ремонт не завершив і на телефонні дзвінки тепер не відповідає. Сума заподіяних збитків – майже 98 815 гривень.

Працівники поліції встановили, що до вчинення правопорушення причетний 41-річний місцевий мешканець.

Наразі з’ясовуються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: zdolbunivcity.net