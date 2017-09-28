У Львові затримали чоловіка, який обчистив магазин із телефонами

У Львові поліція встановила особу зловмисника, причетного до крадіжки телефонів та смартфонів із магазину. За вчинене чоловік може позбутися волі на строк до шести років. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як розповіли правоохоронці, у Галицький відділ поліції 26 вересня звернувся 25-річний керівник одного із львівських магазинів засобів мобільного зв’язку. Він повідомив, що вночі невідома особа, пошкодивши замок на вхідних дверях, проникла у торговий заклад і викрала звідти чотири мобільних телефони та чотири смартфони марки «Самсунг». Сума заподіяних збитків встановлюється.

Як встановили працівники поліції, до вчинення правопорушення причетний 32-річний житель Львова.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Досудове розслідування триває.