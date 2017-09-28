У Львові впроваджують уніформу для водіїв маршруток: білі сорочки та темно-сині штани

ЛК «АТП № 1» усі водії підприємства працюватимуть у спецформі. Учора, 27 вересня, вже близько 100 водіїв на чотирьох маршрутах були одягнуті у темно-сині штани і білу сорочку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Вже близько 100 водіїв на чотирьох маршрутах – маршрутах № 3, 9, 16 та 46, працюють у спецформі – це темно-сині штани і біла сорочка. Також до комплекту входить куртка, яку водії зможуть одягати, коли холодно.

Плануємо усіх наших водіїв одягнути в спецформу. Форма для водіїв придбана за кошт підприємства», – розповів Орест Хамула, директор ЛК «АТП № 1».