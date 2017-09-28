Школяр отримав опіки 60% тіла через селфі на потягу

На Житомирщині трагічно завершилося селфі 13-річного школяра, який видерся на дах електропотяга і отримав удар струмом. Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції Житомирської області.

За попередніми даними, хлопець видерся на дах електропотяга та зазнав травм від ураження електрострумом. Нині підліток у тяжкому стані знаходиться у лікарні. Поліцією розпочато розслідування.

«27 вересня близько 18.50 до Житомирського відділу поліції надійшло повідомлення про травмування підлітка на одній із залізничних колій неподалік міського вокзалу.

На місці події працівники слідчо-оперативної групи поліції з’ясували, що хлопець спробував залізти на вагон електропотяга, аби зробити фото. Він доторкнувся до електричної дуги, унаслідок чого зазнав ураження. Очевидцем події став місцевий охоронець, який і викликав «швидку допомогу» та поліцію», – йдеться у повідомленні.

13-річного житомирянина, було госпіталізовано до Житомирської обласної лікарні. За оцінками медиків, унаслідок електротрами він отримав опіки близько 60% тіла та знаходиться у тяжкому стані.

Нині поліцейські з’ясовують причини та обставини події.