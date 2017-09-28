ОСТАННІ НОВИНИ

Школяр отримав опіки 60% тіла через селфі на потягу

Омелян Шевчук

|

На Житомирщині трагічно завершилося селфі 13-річного школяра, який видерся на дах електропотяга і отримав удар струмом. Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції Житомирської області.

Фото ілюстративне

За попередніми даними, хлопець видерся на дах електропотяга та зазнав травм від ураження електрострумом. Нині підліток у тяжкому стані знаходиться у лікарні. Поліцією розпочато розслідування.

«27 вересня близько 18.50 до Житомирського відділу поліції надійшло повідомлення про травмування підлітка на одній із залізничних колій неподалік міського вокзалу.

На місці події працівники слідчо-оперативної групи поліції з’ясували, що хлопець спробував залізти на вагон електропотяга, аби зробити фото. Він доторкнувся до електричної дуги, унаслідок чого зазнав ураження. Очевидцем події став місцевий охоронець, який і викликав «швидку допомогу» та поліцію», – йдеться у повідомленні.

13-річного житомирянина, було госпіталізовано до Житомирської обласної лікарні. За оцінками медиків, унаслідок електротрами він отримав опіки близько 60% тіла та знаходиться у тяжкому стані.

Нині поліцейські з’ясовують причини та обставини події.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн
Олесь ТЯГАЙ
Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн

Компанія ДТЕК вже п’ятий рік організовує конкурс мікропроектів «Громада своїми руками», у якому ініціативні мешканці  се...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів