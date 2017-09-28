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Сергій Таран: «Тероризм цілить не в будинки і склади, а в голови і серця»

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Політолог, голова Правління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір», директор Міжнародного інституту демократій (Україна) Сергій Таран, про тероризм у Калинівці і його реальні мотиви:

«У будь-якому теракті об’єкт атаки – лише 10% цілі терористів. 90% – це настрої населення.

Збитки від атак Всесвітнього торгового центру 11 вересня, станцій лондонського метро, чи військових складів в Україні – жахливі. Але терористи насправді очікують іншого – паніки, зневіри у здатності реагувати на зовнішні виклики, масового психозу і як наслідок, – відходу від діючої політики уряду.

Для кремля після провалу проектів «новоросія», «днр-лнр», «особливий статус Донбасу», «вибори», неможливості скасування санкцій, тероризм – це фол останньої надії. Теракти, сподіваються в Московії, змінять нас і нашу політику.

Але чи змінять вони нас?

Розуміючи, що головна ціль терористів – це голови і серця людей протидіяти майбутнім терактам маємо на трьох фронтах:

1) Для політиків – жодних поступок ворогу;

Жодних розмов про «особливі статуси», «а давайте помиримося», «вибори» – не може ставитися на порядок денний. До цього нас можуть підштовхувати не лише зі Сходу, але і окремі малодушні політики Заходу. Хоча на Заході дуже рідко теракти призводять до зміни політичної лінії уряду.

– У США взагалі не ведуть розмов з терористами і їхні теракти призводять до протилежних їх намірам наслідків

– У ЄС це також величезна рідкість, хоча бувають винятки (приклади – недавнє зростання ролі популістичних партій після терактів ісламістів, істотний вплив на результати парламентських виборів 2004 року терактів на залізниці).

2) Для служб безпеки – жорсткі кадрові висновки;

Мають летіти зірки на погонах, політична або й інша відповідальність мають стати нормою, – без істерик, але з ретельними розслідуваннями.

– В Ізраїлі військове командування не критикують під час військових операцій, але роблять «оргвисновки» після їх завершення.

3) Для суспільства – консолідація, віра в свої сили.

Часто теракти мають для суспільства зворотній до намірів терористів ефект. Вони консолідують суспільство, викликають піднесення патріотичних настроїв… Хоча буває і навпаки, і тоді терористи отримують шанс на «успіх».

Відповідальність політиків – не змінювати власну лінію та робити оргвисновки, відповідальність суспільства – не панікувати-істерити, а вірити в перемогу та допомагати постраждалим.

Невиконання хоча би одного пункту – це заохочення наступних терактів.

І тому кожен зобов’язаний виконати свою частину роботи», – повідомив Сергій Таран у своєму блозі на УП.

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