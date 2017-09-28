Олег Тягнибок: «У Калинівці не варто відкидати й версію внутрішньої диверсії…»

Голова ВО «Свобода» про вибухи на арсеналі зброї у Калинівці:

«Четверта масштабна диверсія, третя у 2017 році, на військових складах з часу початку війни з Московією. Мільярдні збитки для сектору безпеки і оборони. Величезні супутні збитки. Деморалізація цивільного населення, розхитування ситуації, удар по обороноздатності країни. Це те, що лежить на поверхні історії з вибухами на арсеналі Міноборони у в/ч А-1119 в Калинівці.

Українців в останню чергу цікавить символізм місця, дати і те, як будуть викручуватися спікери від влади, аби тільки переконати, що військово-політичне керівництво взагалі не винне в тому, що сталося. Влада не здатна гарантувати безпеку в глибокому тилу, навіть попри те, що саме в ці дні СБУ проводить антитерористичні навчання на Вінниччині, в місці найбільшої концентрації спецслужб.

Влада, звісно, буде захищати своїх до останнього. А громаді в якості «кістки» кинуть якогось «стрілочника» (виховательку/охоронця/прибиральницю). Але таку ганебну практику настав час припинити. Мають бути зроблені правильні висновки щодо некомпетентності керівництва держави в оборонній сфері.

Так само і Президент України як Верховний Головнокомандувач та посадова особа, що обирає кандидатури керівників оборонного відомства та СБУ, несе пряму відповідальність за їхню неспроможність виконувати обов’язки.

Так, причиною вибухів на військовому арсеналі у Калинівці цілком може бути підривна діяльність ворога. Але це не відміняє, а навпаки посилює необхідність забезпечити жорсткий контроль та охорону військових об’єктів.

Хоча, компетентним органам, які проводитимуть слідство, не варто відкидати й версію внутрішньої диверсії – з метою приховати масштаби можливих розкрадань боєприпасів.

Пам’ятаєте історію з вибухами в Балаклеї? Тоді голова оборогнного комітету Парламенту Пашинський мало не тріумфально заявив, що Україна втратила боєприпасів на 1 мільярд доларів. Після війни перевірити недостачу і зрозуміти розмір розкрадань буде просто неможливо.

Серед найбільш значущих негативних наслідків пожежі у Калинівці є руйнівний удар по міжнародному іміджу України як адекватного дієздатного партнера у оборонній сфері.

Адже для іноземних союзників може здатися дуже ризикованим надавати військову допомогу, особливо летальну зброю, країні, яка не здатна на власній території забезпечити необхідний захист стратегічним об’єктам, що знаходяться за сотні кілометрів від лінії вогню.

Вимагаємо найжорсткіших кадрових рішень і справедливих покарань! Не просто відставка військово-політичного керівництва, щоб потім зайняти нові ласі посади, а трибунал!», – повідоми Олег Тягнибок у своєму блозі на УП.