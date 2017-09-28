На Львівщині відбудеться фестиваль музичної спадщини Вербицького

На Яворівщині відбудеться фестиваль музичної спадщини Михайла Вербицького. «У музиці – молитва, у молитві – музика» – фестиваль під такою назвою стартує уже 1 жовтня у селі Завадів Яворівського району. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Об 11.00 розпочнеться Божественна Літургія на музику о. Вербицького у храмі Різдва Пресвятої Богородиці за участі Львівської Державної Академічної чоловічої хорової капели «Дударик». Опісля, стартує мистецька програма, перед глядачами із творами на музику Вербицького виступить Галицький академічний камерний хор, а також народна чоловіча хорова капела «Прометей» ЛНУ ім. І. Франка.

Фото: interplus.ua