На Львівщині посилять охорону стратегічних об’єктів

На позачерговому засіданні ради оборони області у Львівській ОДА ухвалили рішення провести навчальні тренування із застосуванням системи оповіщення населення та посилити обороноздатності Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Сьогодні, 28 вересня, у Львівські ОДА відбулось позачергове засідання ради оборони області під керівництвом голови Львівської ОДА Олега Синютки, в якому взяли участь керівники всіх профільних підрозділів та правоохоронних органів.

На засіданні, зокрема, порушили питання матеріально-технічного забезпечення загонів територіальної оборони, проаналізували рівень готовності боєздатності військових формувань та напрацювали схему превентивних заходів задля унеможливлення диверсійних загроз.

За підсумками засідання ухвалили рішення провести навчальні тренування із застосуванням системи оповіщення населення та внести корективи в обласний бюджет в частині посилення обороноздатності Львівської області.