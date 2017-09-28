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На Львівщині підприємство самовільно захопило 52 гектари землі

Юлія Шпак

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На Львівщині підприємцю загрожує арешт за самовільне захоплення 52 гектарів землі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

За клопотанням Золочівської місцевої прокуратури, судом накладено арешт на 52 га земельної ділянки розташованої на території однієї із сільських рад Перемишлянського району, яку самовільно зайняло підприємство та незаконно здійснювало сільськогосподарську діяльність.

У рамках розслідування провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано шкоди її законному власнику)встановлено, що на цих угіддях вирощувалися соняшники.

Документи та відповідні рішення сільської ради про передачу ділянки у власність та користування підприємства відсутні.

Варто зазначити, що вирощений врожай є фактично речовим доказом у провадженні, на який, за клопотанням місцевої прокуратури, суд наклав арешт. Крім цього, суд заборонив фірмі розпоряджатись та обробляти земельну ділянку.

На даний час, тривають слідчі дії з метою встановлення осіб, причетних до злочину та виявлення фактів самовільного зайняття інших земельних ділянок цією фірмою.

Довідково: санкція вказаної статті передбачає арешт на строк до шести місяців.

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