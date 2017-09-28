На Лисенка знесуть старовинну віллу для будівництва багатоповерхівки?

На вулиці Лисенка, 34 можуть знести двоповерхову віллу – пам’ятку архітектури, задля будівництва багатоповерхівки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГО «Ідея нації».

Як розповів керівник ГО «Ідея Нації» Остап Стахів, нещодавно до них в офіс завітала мешканка вулиці Малої, яка висловила занепокоєння щодо знесення будинку в історичному ареалі Львова на вулиці Лисенка, 34.

«Мешканці вулиці Малої та вулиці Лисенка покликали на зустріч, на якій підняли питання про те, що в будинку на вул. Лисенка, 34, забудовник скуповує квартири (а всього в будинку їх є 4-ри) з метою знесення будинку та побудови на його місці багатоповерхівки», – повідомив Остап Стахів.

На зібрання зійшлася чимала кількість мешканців, які повідомили, що сусідні будинки перебувають в аварійному стані. Відтак, будівництво можливої новобудови призведе до руйнування житлових будинків. Також, як зауважують мешканці, існуючий будинок на вулиці Лисенка, 34, розміщений на насипі з крутим схилом. А це теж не сприяє новому будівництву.

«З громадою прийняли рішення про скерування інформаційних запитів та здійснення інших превентивних дій, для збору необхідної інформації і подальшого блокування можливих неправомірних дій забудовника, або чиновників», – повідомив Остап Стахів.

Варто зазначити, що будинок на вул. Лисенка, 34, збудований ще в часи Австро-Угорщини у 1889 році, архітекторами – Іваном Левинським і Яном Томашем Кудельським. В архівних даних будинок зветься, як «Двоповерхова вілла в стилі історизму з елементами народної архітектури» або «Вілла на вулиці Курковій.