Маленьких львів’ян запрошують на майстер-клас з мобільної фотографії

У Львові для дітей організовують майстер-клас з мобільної фотографії в рамках проекту «Відкрий для себе світ мобільної фотографії». Майстер-клас стартує 3 жовтня о 16.00 год. на базі фотостудії «Chik» за адресою (вул. В. Великого, 4). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Для тих дітей, які зацікавляться цим видом мистецтва, зможуть на постійній основі відвідувати фотошколу та розвивати свої можливості через призму об’єктиву.

Зі слів організаторів, метою проекту є опанувати секрети мобільної фотографії, композиції, також технічну сторону та обробку фотографії тощо.

Категорія учасників проекту – діти віком від 9 до 18 років, батьки яких постраждали в зоні АТО.

«Такі майстер-класи допомагають комплексно підходити до розвитку дитини та робити перші сходинки на шляху до успіху. Діти досить часто не можуть відкрити в собі деякі таланти, тому заходи сприяють всесторонньому розвитку дітей. Крім того, майстер-класи коштують недешево. Завдяки нашим спонсорам – фотостудії «Chik», ми зможемо спільно втілити мрії дітей у реальність», – зазначає Надія Бодревич, начальник відділу соціальної роботи Сихівського району Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.