До 15 років тюрми «світить» мешканцю Львівщини, який зарізав свою співмешанку

На Львівщині правоохоронці затримали чоловіка, причетного до вбивства своєї співмешканки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Сьогодні, 28 вересня, у Бориславське відділення поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги про те, що у квартирі одного з будинків по вулиці Коваліва у Бориславі виявлено тіло жінки без ознак життя з ознаками насильницької смерті.

«На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлено, що загибла – 47-річна мешканка Дрогобицького району. На тілі жінки були виявлені сліди ножових поранень. Також встановлено, що до скоєння вбивства причетний співмешканець загиблої – 61-річний власник квартири. Він затриманий в порядку ст.208 КПК України», – розповів начальник Бориславського відділення поліції підполковник поліції Олександр Закутний.

Невдовзі суд обере для затриманого міру запобіжного заходу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Проводиться досудове розслідування.