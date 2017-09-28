ОСТАННІ НОВИНИ

До 15 років тюрми «світить» мешканцю Львівщини, який зарізав свою співмешанку

Юлія Шпак

|

На Львівщині правоохоронці затримали чоловіка, причетного до вбивства своєї співмешканки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Сьогодні, 28 вересня, у Бориславське відділення поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги про те, що у квартирі одного з будинків по вулиці Коваліва у Бориславі виявлено тіло жінки без ознак життя з ознаками насильницької смерті.

«На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлено, що загибла – 47-річна мешканка Дрогобицького району. На тілі жінки були виявлені сліди ножових поранень. Також встановлено, що до скоєння вбивства причетний співмешканець загиблої – 61-річний власник квартири. Він затриманий в порядку ст.208 КПК України», – розповів начальник Бориславського відділення поліції підполковник поліції Олександр Закутний.

Невдовзі суд обере для затриманого міру запобіжного заходу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Проводиться досудове розслідування.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн
Олесь ТЯГАЙ
Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн

Компанія ДТЕК вже п’ятий рік організовує конкурс мікропроектів «Громада своїми руками», у якому ініціативні мешканці  се...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів