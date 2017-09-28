32 заклади освіти та охорони здоров’я у Львові можуть зостатися без тепла?

У Львові 32 заклади освіти та охорони здоров’я, які належать до обласного та державного підпорядкування, досі не підписали акти готовності до початку опалювального сезону. Про це сьогодні, 28 вересня, під час засідання колегії Львівської ОДА зазначив начальник департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Назарій Романчук, передає Львівський портал.

«Хотів би звернутися до керівництва освіти і охорони здоров’я, проблема стосується міста Львова: по бюджетних установах обласного і державного підпорядкування нема підписаних актів готовності до експлуатації…», – сказав він.

Отож, за його словами, «Львівтеплоенерго» та «Залізничтеплоенерго» мають проблему з тим, щоб запустити тепло в ці установи.

Своєю чергою заступник міського голови Львова з питань ЖКГ Сергій Бабак додав, що ці 32 заклади мають заборгованість за теплопостачання за минулий опалювальний сезон у розмірі 7,9 млн грн.

Фото: galas.te.ua