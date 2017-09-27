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Жертв вудженої риби з «Привокзального» побільшало

Катерина Родак

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Станом на 21.00 год. 26 вересня всього потерпілих від спалаху інфекції внаслідок споживання риби із ринку «Привокзалньий» – 64 особи, в тому числі 7 дітей. Про це проінформували у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

З числа усіх, госпіталізовано 59 осіб, в тому числі 6 дітей.

25-26 вересня 7 осіб виписано із лікарні на вимогу. В стаціонарі всього перебуває 52 особи, в тому числі 6 дітей. Одна особа 26 вересня  року зверталась в інфекційну лікарню, де їй було призначено амбулаторне лікування.

Всього відмовилась від госпіталізації і перебувають на амбулаторному лікуванні 5 осіб, в тому числі 1 дитина.

Стан всіх пацієнтів середньої важкості з покращенням.

Нагадаємо, експерти вже визначили, що саме у рибі спричинило масове отруєння.

 

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