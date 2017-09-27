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З Калинівки та прилеглих сіл вже евакуйовано 30 тисяч жителів

Катерина Родак

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Поліцейські  Вінниччини та придані сили з  чотирьох областей України працюють в посиленому режимі  у зв’язку з надзвичайною ситуацією.  Близько трьох тисяч поліцейських Вінницької, Житомирської, Хмельницької, Київської та Чернівецької областей  забезпечують безпеку людей, проводиться евакуація населення, інформують у прес-службі Нацполіції.

Правоохоронці забезпечують публічну безпеку і порядок на територіях, прилеглих до епіцентру пожежі та вибухів боєприпасів на території однієї з військових частин. Поліцейські вживають заходи по забезпеченню збереження майна громадян, які вимушені виїхати з небезпечних територій

Безпосередньо на місці події діяльність підрозділів поліції координує т.в.о Голови  Національної поліції В’ячеслав Аброськін.

«Працюють всі необхідні служби, правоохоронні підрозділи. 239 працівників поліції патрулюють безпосередньо місто Калинівку. Обстановка повністю під контролем, підтверджених фактів мародерства не зафіксовано», –  прокоментував ситуацію на Вінниччині керівник Нацполіції України.

Поліцейські  надають допомогу в проведенні термінової евакуації людей з місць, які можуть потенційно бути ураженими уламками від вибуху снарядів – населених пунктів Калинівського та Вінницького районів. Вже евакуйованопонад 30 тисяч людей.

Піші патрулі правоохоронців проінструктовані на виявлення людей, які з різних причин залишаються на небезпечних територіях.

Внаслідок влучення снарядів сталося загорання чотирьох житлових будинків.  Наразі рятувальники працюють над ліквідацією пожежі.

Усі служби  працюють над ліквідацією надзвичайної ситуації та її наслідків.

Станом на 7-му годину ранку інформація  про потерпілих внаслідок вибухів до поліції не надходила.

Нагадаємо, учора ввечері у Калинівці вибухнув склад боєприпасів. У МВС це назвали російською диверсією.

 

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