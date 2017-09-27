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Військовому у госпіталі Львова терміново збирають кошти на ліки

Катерина Родак

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У Львівському військовому госпіталі перебуває пацієнт, якому терміново необхідно зібрати 23 тисячі гривень на кровоспинній засоби. Про це повідомила координатор БФ «Крила надії» Наталія Ліпська.

«Потрібне дороге кровоспинне для пораненого в шпиталі, 2 флакони, ціна питання 23 тис грн. Потрібно на вже, часу на роздуми і коливання нема. Не встигнемо вчасно – втратимо людину», – повідомила вона.

Номер картки ПриватБанку для допомоги:  5168 7420 6198 7834
реквізити фонду http://krylanadiyi.org.ua/info/rekvizyty
Призначення платежу “добровільна допомога військовому госпіталю”

 

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