Вибухи на Вінниччині. На підмогу вирушила група піротехніків зі Львівщини

Надзвичайники із Львівщини поїхали на підмогу вінничанам. Група піротехніків з Дрогобича вирушила у Калинівку Вінницької області. Там допоможуть розміновувати територію довкола складу боєприпасів, де сталася масштабна пожежа. Про це повідомляє Zaxid.net.

«Вони будуть займатися розмінуванням територій населених пунктів в радіусі взльоту тих боєприпасів зі складу. Будуть проводити очистку місцевості від вибухонебезпечних предметів, які в результаті пожежі опинилися на території населених пунктів», — розповів заступник начальника 2-го центру швидкого реагування ДСНСУ Роман Налисник.

У Калинівці, що за 20 км від Вінниці, ще досі приборкують вогонь.

Нагадаємо, учора ввечері у Калинівці вибухнув склад боєприпасів. У МВС це назвали російською диверсією. Станом на ранок 26 вересня з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали 30 тисяч мешканців.

Додамо, що Львівський бронетанковий завод передав рятувальника спеціальний пожежний танк ГПМ-72

для ліквідації пожежі на складі боєприпасів під Вінницею.

Фото: РБК-Україна