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В Україну не пустили депутатку Європарламенту

Вероніка Рой

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Прикордонники не пропустили в Україну депутата Європарламенту від угорської радикальної партії «Йоббік» Крістіну Морваі. Про це у Facebook повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

«Близько 15 години на Закарпатті на кордоні з Угорщиною співробітники Держприкордонслужби виявили та не пропустили в Україну угорську політичну діячку, якій Служба безпеки України заборонила в’їзд до липня 2019 року», – йдеться у повідомленні.

Також він зазначив, що депутат Європарламенту Морваі Крістіна прибула в пункт пропуску «Лужанка», де під час паспортного контролю прикордонники виконали доручення СБУ відносно даної особи.

«За наявною інформацією вона у 2014 році відвідувала тимчасово непідконтрольні території окремих районів Донецької та Луганської областей і висловлювала підтримку самопроголошеним керівникам на цих територіях. Даній особі вручено рішення про відмову в перетинанні державного кордону, де вказані правові підстави по обмеженню у вправі в’їзду до України», – додав Олег Слободян.

Фото: Еспресо.TV

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