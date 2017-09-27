В неділю стартує осінній призов

Згідно з наказом Військового комісара Личаківсько-Залізничної ОРВК м. Львова № 99 від 31 серпня 2017 року «Про черговий призов громадян України на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань України восени 2017 року», з 1 жовтня до 30 листопада 2017 року на території Личаківського та Залізничного районів м. Львова буде проводитися черговий призов громадян України на військову службу.

Призову на військову службу підлягають громадяни 1999-1990 р.н., яким до дня відправки до війська виповниться 20 років, а також старших осіб, які не досягли 27-річного віку на день відправки до війська та не мають права на звільнення від призову або відстрочку; у яких закінчився термін відстрочки від призову та не призвані раніше на строкову військову службу за різних обставин.

Усі громадяни, які підлягають призову, повинні прибути на призовну дільницю за адресою: м. Львів, вул. Батуринська, 2, у день і час, що вказані у персональних повістках. Громадяни, які за будь-яких умов не отримали повісток, зобов’язані прибути до Личаківсько-Залізничного ОРВК м. Львова у термін до 10 жовтня 2017 року з військово-обліковим документом, що засвідчує особу.

Особи, які ухилятимуться від призову та не з’являться за повісткою до військового комісаріату будуть притягнуті до відповідальності, відповідно до чинного Законодавства України.