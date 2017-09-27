ОСТАННІ НОВИНИ

У зоні АТО постраждав український військовий

|

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Російсько-окупаційні угруповання активізували обстріли наших позицій у період після 18 години. У результаті бойових дій один український захисник отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Так, на Донецькому напрямку бойовики тричі били по околицях Авдіївки з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Українські захисники вогнем у відповідь жорстко припиняли активність ворога. У результаті цього протистояння, близько 18 години, отримав поранення один військовослужбовець. Зараз постраждалий перебуває у військово-медичному лікувальному закладі, стан його здоров’я задовільний. Крім того, наприкінці доби під гранатометними обстрілами опинились наші укріплення біля Кам’янки та шахти Бутівка.

На Приморському напрямку противник також застосовував гранатомети на підступах до Мар’їнки, великокаліберні кулемети біля Широкиного, а з озброєння БМП бив у районі Гнутового.

На Луганському напрямку проросійські найманці двічі зі стрілецької зброї відкривали вогонь неподалік Кримського.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир’я. Під час 12 обстрілів бійці АТО симетрично відповідали ворогу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн
Олесь ТЯГАЙ
Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн

Компанія ДТЕК вже п’ятий рік організовує конкурс мікропроектів «Громада своїми руками», у якому ініціативні мешканці  се...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів