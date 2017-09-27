У зоні АТО постраждав український військовий

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Російсько-окупаційні угруповання активізували обстріли наших позицій у період після 18 години. У результаті бойових дій один український захисник отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Так, на Донецькому напрямку бойовики тричі били по околицях Авдіївки з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Українські захисники вогнем у відповідь жорстко припиняли активність ворога. У результаті цього протистояння, близько 18 години, отримав поранення один військовослужбовець. Зараз постраждалий перебуває у військово-медичному лікувальному закладі, стан його здоров’я задовільний. Крім того, наприкінці доби під гранатометними обстрілами опинились наші укріплення біля Кам’янки та шахти Бутівка.

На Приморському напрямку противник також застосовував гранатомети на підступах до Мар’їнки, великокаліберні кулемети біля Широкиного, а з озброєння БМП бив у районі Гнутового.

На Луганському напрямку проросійські найманці двічі зі стрілецької зброї відкривали вогонь неподалік Кримського.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир’я. Під час 12 обстрілів бійці АТО симетрично відповідали ворогу.