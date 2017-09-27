У Стрию ошукали чоловіка, що потребував допомоги

У Стрию зловмисник ошукав чоловіка, який просив про допомогу. З банківського рахунку потерпілого він зняв гроші в сумі 8 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Стрийський відділ поліції звернувся 43-річний мешканець одного із сіл Самбірського району. Заявник повідомив, що 30 серпня, коли перебував у Стрию, у нього виникла потреба у готівці. Через відсутність досвіду користування банкоматом заявник попросив про допомогу випадкового перехожого. Той не відмовив. А через декілька днів потерпілий довідався, що з його рахунку зникло 8 000 гривень.

Працівники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 27-річний житель Стрийщини. Як з’ясувалося під час розслідування, після допомоги зі зняттям коштів, зловмисник попросив у заявника мобільний телефон щоб зателефонувати. Непомітно підмінивши SIM-картку, він згодом скористався нею, аби отримати доступ до банківського рахунку потерпілого.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Максимальна санкція, передбачена статтею. – обмеження волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.