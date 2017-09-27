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У селі на Львівщині водій мотоблока не впорався з керуванням і загинув

Катерина Родак

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Учора, 26 вересня, на Львівщині у селі Побук перекинувся мотоблок, внаслідок чого загинув водій.

Як повідомили Львівському порталу у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, близько 17:50 год. на урочищі “Кичерка” 64-річний житель с. Побук Сколівського району, керуючи мотоблоком марки “ZUBR” не справився з керуванням, внаслідок чого мотоблок перекинувся на праву сторону. Водій мотоблоку загинув на місці дорожньо-транспортної пригоди.

Тіло загиблого скеровано в морг Сколівської ЦРЛ.

Обставини події з’ясовуються, проводиться дослідча перевірка.

 

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