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У пологовий на Рапопорта і 8-му лікарню доставили гуманітарну допомогу з Австрії та Німеччини

Дарина Смеречанська

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Учора,  26 вересня, волонтери передали частину великої партії допомоги, що вкотре надійшла з Австрії та Німеччини, у пологове відділення комунальної 3-ої міської клінічної лікарні – 24 функціональні ліжка та 50 медичних тумбочок, та у 8-му міську клінічну лікарню – 39 функціональних ліжок, 20 ортопедичних матраців і 5 каталок. Про це Львівському порталу повідомили у ГФ «Народна Самооборона» Львівщини.

За словами керівника «Народної Самооборони» Львівщини Валерія Веремчука, у наступні дні волонтери завезуть меблі ще у сім медзакладів Львова: «ОХМАТДИТ», Львівська міська дитяча лікарня, Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих ім. Ю. Липи, комунальна Львівська міська лікарня-хоспіс, Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня, Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр (дитячий хоспіс).

«Це чергова значна партія допомоги, яку ми передаємо львівським лікарням через співпрацю з європейськими партнерами у рамках нашої Гуманітарної програми Міжнародного допомогового Комітету. Зараз привезли до Львова 100 функціональних ліжок, 90 медичних тумб, 10 ліжок-каталок та 50 ортопедичниз матраців. Усі меблі – якісні, в дуже доброму стані. Таким чином підтримуємо матеріальну базу лікарень міста. Для прикладу, вартість одного функціонального ліжка – близько 3 тис євро. Натомість усю допомогу австрійські і німецькі благодійники надають безкоштовно. Ми ж оплачуємо доставку та забезпечуємо  розмитнення гуманітарного вантажу»,  –  Валерій Веремчук.

Загалом у рамках Гуманітарної програми Міжнародного допомогового Комітету у львівські лікарні вже передали 500 функціональних ліжок, 1 тис. ортопедичних матраців, близько 100 медичних тумб. Також з Європи доставили 2 дитячі інкубатори, апарат для ультразвукової діагностики (УЗД), крісла-каталки.

Фото: Народна Самооборона

 

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