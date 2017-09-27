У МВС назвали вибух складу боєприпасів на Вінничині російською диверсією

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк назвав вибух складу боєприпасів у Калинівці російською диверсією. Про це він написав у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

«Переконаний, що це ворожа російська диверсія, здійснена за прямим наказом Путіна. Особисто для мене, з огляду на сьогднішню пожежу на 48-му військовому арсеналі в Калинівці, це очевидно», – повідомив він.

За словами З. Шкіряка, буде створено державну слідчу комісію, проведено детальний аналіз і ретельне слідство, а вже після цього зроблені остаточні висновки і встановлено причину.

«Але день ( 26 вересня – ДН Президента України ) і місце ( Вінницька область ) в котрому сталася ця надзвичайна подія, особисто мені, підказують, що такі співпадіння навряд чи бувають… Зрештою, зараз головне забеспечити ефективний захист населення і здійснити евакуцію з наближених до епіцентру населених пунктів», – написав радник міністра МВС.

За його словами, усі підрозділи МВС: Національна поліція, ДСНС та Національна гвардія, що пербувають на місці події, працюють чітко, злагоджено і скоординовано.

Фото: iPress.ua