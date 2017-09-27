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У Львові затримали грабіжника із Харкова

Андрій Котенський

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У Львові правоохоронці затримали «гастролера» з Харкова. Встановлено, що зловмисник причетний до пограбування львів’янки. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, у Франківський відділ поліції 26 вересня за допомогою звернулась 31-річна мешканка одного з сіл Пустомитівського району. Жінка повідомила, що близько 16.00 по вулиці Зерова у Львові, у той час як вона перебувала у автомобілі, невідомий зловмисник заволодів її сумочкою, яка лежала на задньому сидінні.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 32-річний мешканець Харкова. Зловмисник затриманий, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Поліцейські перевіряють чоловіка на причетність до скоєння інших правопорушень. Проводяться слідчі дії.

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