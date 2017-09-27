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У Львові незаконно передали у приватну власність комунальні приміщення ЛКП

Дарина Смеречанська

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Мерія вживатиме заходів щодо незаконних дій ЛКП-500. Власне, в управлінні комунальної власності ЛМР виявили факт незаконного заволодіння комунальним майном, яке орендує ЛКП-500. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Зокрема, ЛКП видало довідку, що приміщення використовуються орендарем для господарських потреб, і що їх доцільно приватизувати, і на підставі цієї довідки було зроблено запис у реєстрі. Мерія створила комісію, яка проведе службове розслідування, і буде вжито всіх необхідних заходів для покарання винних та повернення приміщення у комунальну власність.

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