У Львові незаконно передали у приватну власність комунальні приміщення ЛКП

Мерія вживатиме заходів щодо незаконних дій ЛКП-500. Власне, в управлінні комунальної власності ЛМР виявили факт незаконного заволодіння комунальним майном, яке орендує ЛКП-500. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Зокрема, ЛКП видало довідку, що приміщення використовуються орендарем для господарських потреб, і що їх доцільно приватизувати, і на підставі цієї довідки було зроблено запис у реєстрі. Мерія створила комісію, яка проведе службове розслідування, і буде вжито всіх необхідних заходів для покарання винних та повернення приміщення у комунальну власність.